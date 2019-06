Don Matteo 12, Fabio Rovazzi a Spoleto | E la Lux Vide ringrazia la città

share

Tra gli attori di Don Matteo 12 presenti a Spoleto in queste settimane sono arrivate anche alcune guest star. Ad affiancare infatti sul set Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e la piccola Aurora Menenti è stato nella giornata di mercoledì un ospite d’eccezione: il cantante Fabio Rovazzi. Blindatissima la sua presenza, che qualche fan è riuscito ad avvistare di sfuggita.

Rovazzi dovrebbe essere presente sul set anche nella giornata odierna (venerdì 7 giugno). Secondo quanto rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giovane artista autori di vari tormentoni musicali in questi ultimi anni nella popolare fiction con protagonista il prete in bicicletta dovrebbe vestire i panni di se stesso. Bisognerà comunque aspettare la messa in onda delle puntate a inizio 2020 per saperlo con certezza.

A Spoleto dovrebbe tornare anche Carlo Conti, che in una passata stagione della serie tv interpretava se stesso.

Intanto le riprese proseguono senza intoppi, grazie anche al bel tempo finalmente arrivato. E giovedì mattina l’intera piazza del Mercato si è fermata per consentire le registrazioni, con negozi e bar che hanno anche abbassato le serrande per esigenze di scena. Proprio per questo la Lux Vide ha voluto ringraziare pubblicamente la città di Spoleto, diramando una nota: “Riteniamo doveroso ringraziarvi ancora una volta, perché l’attenzione e la disponibilità dimostrata anche in questa occasione dagli esercenti e dai residenti di piazza del Mercato e di tutte le vie e le aree limitrofe, è il segno di un legame molto bello, molto sentito e, ci permettiamo di dire, molto profondo che si è instaurato in questi anni tra la città e tutti noi. Non possiamo che esserne immensamente felici e dirvi sinceramente GRAZIE!!!”

