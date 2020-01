Don Matteo 12, prima puntata con oltre il 30% di share | Tra Rovazzi, nuovi amori e tradimenti - Tuttoggi

Oltre il 30% di share e 7 milioni e 5mila spettatori per la prima puntata di Don Matteo 12, in onda il 9 gennaio 2020 su Rai Uno. Un buon risultato per la fiction che dopo 20 anni ha messo in scena alcune novità, con molte new entry ed alcuni addii nello storico cast. Ben 223mila addirittura le interazioni sui social network.

La prima novità è il format diverso: 10 puntate in tutto – dedicate ai 10 Comandamenti (“Non avrai altro Dio all’infuori di me” il titolo della prima) – e della durata di 100 minuti.

⚡️ #AscoltiTv ⚡️Esordio straordinario❗️Ieri sera eravate più di 7milioni e con il 30,6% di share #DonMatteo12 si… Don Matteo sur Vendredi 10 janvier 2020

Subito presente la guest star più attesa: Fabio Rovazzi, nei panni di Giulio Manzi, che alla fine cercherà di sparare a Don Matteo, fortunatamente illeso, per vendicare sua madre morta quando aveva 10 anni.

Ma a stupire di più i fan è stato l’addio di uno storico personaggio, quello di Caterina (interpretata Caterina Sylos Labini), la moglie del capitano Cecchini. Sui social, accanto al dispiacere per non vedere più l’attrice si è scatenata la curiosità sui motivi della sua morte. Intanto il maresciallo – Nino Frassica, dopo 2 anni dalla vedovanza, si è fidanzato con la madre del capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta).

Proprio la storia tra la “capitana” e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) tiene banco lungo tutta la puntata. Prima Anna annuncia di partire per il Pakistan, poi Marco la tradisce con il suo procuratore capo. Quindi il matrimonio tra i due salta. Come finirà la loro storia?

Sullo sfondo la storia del rapimento di un bambino, conteso tra la madre ed il padre e l’entrata in scena di un nuovo personaggio: Jordi (Pasquale Di Nuzzo), compagno di scuola di Sofia (Mariasole Pollio). Ma nella canonica di Don Matteo si prospetta l’arrivo di una bambina, Ines (la piccola Aurora Menenti), che darà freschezza a tutta questa stagione della fiction.

Non resta dunque che attendere la dodicesima puntata, “Non nominare il nome di Dio invano”, giovedì 16 gennaio 2020 sempre in prima serata su Rai Uno.