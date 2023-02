Due ettari di bosco divorati dalle fiamme, indagini in corso - Tuttoggi

Ai vigili del fuoco di Gubbio ci sono volute oltre tre ore di lavoro – dalle ore 17 alle 20.30 – per spegnere il rogo. Le operazioni sono state infatti rese difficili dal sopraggiungere dell’oscurità e dalla zona particolarmente impervia.

Sono in corso le indagini per capire se l’incendio possa essere di origine dolosa. Il sospetto è forte viste le temperature molto basse che non favoriscono affatto roghi accidentali.