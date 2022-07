Dramma a Guardea, 20enne trovato morto in casa - Tuttoggi

Dramma a Guardea, 20enne trovato morto in casa. Inutili i soccorsi del 118. Sconvolta la comunità del comune ternano

Un vero e proprio dramma ha sconvolto la comunità di Guardea che, nella notte tra ieri 20 luglio e oggi 21 luglio, ha appreso la tragica scoperta di un giovane del posto trovato morto all’interno della propria casa.

Dramma a Guardea, indagini della Procura

Sul posto si sono subito portati i soccorsi, ma il personale del 118 allertato della forze dell’ordine, giunto prontamente all’indirizzo dell’abitazione del giovane, non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che gli investigatori non escludano che possa trattarsi di un gesto volontario, ma saranno le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni a fare luce sul dramma e sulle cause che hanno determinato la morte del giovane.