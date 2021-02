Doveva lasciare l'Italia, straniero aggredisce agenti della Polfer | Scatta la denuncia - Tuttoggi

Gli operatori della Polizia Ferroviaria di Foligno Polfer sono recentemente intervenuti per la segnalazione della presenza di due viaggiatori a bordo di un treno proveniente da Perugia privi di biglietto.

All’arrivo del convoglio nella stazione di Foligno i due sono stati rintracciati e condotti presso gli uffici di polizia per le procedure di identificazione.

E ad un primo esame è stato verificato che a carico di uno dei due, cittadino marocchino 22enne, pendeva un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Durante l’accompagnamento presso gli uffici della Questura di Perugia per ulteriori accertamenti, l’uomo ha dato in escandescenze nel tentativo di fare resistenza ai poliziotti, causando loro lesioni accertate e giudicate guaribili in 7 giorni.

La Polfer non ha potuto fare altro che denunciare all’Autorità Giudiziaria il 22enne nordafricano, responsabile di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

I due sono stati anche multati ai sensi della normativa anti-COVID in quanto si trovavano fuori del comune di residenza senza giustificato motivo.