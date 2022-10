Dottorato Honoris Causa per Cucinelli: “L’Università sale della terra”

La Sapienza di Roma gli ha conferito il Dottorato Honoris Causa in Management, Banking and Commodity Sciences

Dottorato Honoris Causa in Management, Banking and Commodity Sciences per l’imprenditore umbro Brunello Cucinelli, insignito alla Sapienza di Roma. “Un tempio laico del sapere che stimo moltissimo e che considero una delle meraviglie del nostro amato Bel Paese” ha commentato Cucinelli. Che ha ringraziato quanti, anche dall’Umbria, sono andati a Roma per assistere alla cerimonia di conferimento di questo riconoscimento.

“Credo che l’Università sia il sale della terra – ha poi scritto sul proprio profilo Instagram – e coltivo da sempre una mia personale devozione per chi è impegnato nella trasmissione del Sapere. Sono convinto che la ricerca e la cultura, così bene rappresentate da tutto il corpo docente de La Sapienza Università di Roma, siano tra le voci più autentiche dell’umanità, e l’essere umano ne ha un estremo bisogno al pari della pace, della fratellanza tra i popoli e dell’armonia con il Creato. Questa credo sia la via che dobbiamo sempre cercare di percorrere, per la dignità di tutti e nel rispetto di ogni persona umana”.