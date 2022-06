Il dottor Stefano Martinelli "cavaliere" dell'Ordine al Merito della Repubblica - Tuttoggi

“Il 2 giugno è una data simbolo, carica di emozioni, ricordi e orgoglio nazionale. La Festa della Repubblica rappresenta anche una grande occasione di sviluppo, benessere e speranza per la ripartenza di tutti: oggi più che mai esempi come Stefano Martinelli ed altri, insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica in particolare per la dedizione dimostrata nell’affrontare la pandemia dimostrandosi attenti e vicini alla popolazione così duramente provata, sono e saranno esempi di seguire che ci dovranno guidare anche per il futuro”, ha detto Braccalenti a margine della manifestazione. Dal 5 Luglio 2021 Il dottor Stefano Martinelli è il nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Città di Castello.