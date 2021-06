Dopo “Bake Off Italia” Perugia set di una fiction internazionale

Si attende la troupe della casa di produzione Cattleya | La puntata del programma condotto da Benedetta Parodi andrà in onda in autunno

Dopo aver ospitato il set di “Bake Off Italia“, la fortunata trasmissione tv condotta da Benedetta Parodi, Perugia si appresta ad ospitare una fiction internazionale.

Nei prossimi giorni, infatti, anche Cattleya, la maggiore casa di produzione cinematografica italiana, sarà a Perugia per girare alcune puntate di una fiction internazionale. Perugia si conferma sempre più set cinematografico grazie alle sue bellezze e al coinvolgimento delle autorità locali impegnate a supportare questa nuova tipologia di marketing territoriale.

La puntata della trasmissione televisiva “Bake Off Italia”, nona edizione, condotta da Benedetta Parodi con gli chef pasticceri Ernst Knam e Damiano Carrara e i concorrenti che si sono cimentati nella cucina e nel reinventare la propria versione di un dolce tipico della tradizione perugina, andrà in onda il prossimo autunno in prima serata su Real Time canale 31.

Il Comune di Perugia ha ringraziato per il supporto logistico e organizzativo va alla Società di Produzione Videocinematografica Studio Lumière e all’Associazione Mestieri Cinema Umbri.

(nella foto, dalla pagina Facebook del Comune di Perugia, Benedetta Parodi in piazza IV Novembre)