Donne, musica e lavoro: stasera a Terni appuntamento con Valeria Crescenzi

Conoscere e approfondire il mondo della musica e della produzione culturale, dal punto di vista lavorativo: è questa l’idea alla base dell’iniziativa “Donne, musica e lavoro” che la Cgil di Terni organizzerà oggi, domenica 17 febbraio, dalle ore 18.00, presso il Caos di Terni e alla quale parteciperanno Valentina Porfidi, della Cgil di Terni, i musicisti Francesco Piantoni ed Emanuele De Santis, e Sandro Piergentili, segretario generale della Slc Cgil dell’Umbria, il sindacato dei lavoratori dello spettacolo.

“L’obiettivo è quello di affrontare le difficoltà di un lavoro che spesso viene considerato un hobby e sottovalutato da un punto di vista di salari, diritti e riconoscimenti professionali – spiegano i promotori – Una situazione che è ancor più difficile quando questo mestiere è svolto da una donna”.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare in anteprima “Imperfetto“, il nuovo album di Valeria Crescenzi, giovane donna ternana, musicista e imprenditrice che negli anni con tenacia, studio, formazione e tanta passione è riuscita a far diventare la musica il suo lavoro.

