Dolore, commozione e interrogativi ai funerali di Maria

A Ponte San Giovanni l'ultimo saluto alla 17enne morta in ospedale per una polmonite forse causata da un ceppo di influenza suina

Dolore e commozione ai funerali di Maria Elia. Ma anche tanti interrogativi. Cosa ha provocato la polmonite bilaterale che sarebbe la causa della morte della 17enne, a sole poche ore dal suo arrivo in ospedale e dall’immediato trasferimento in terapia intensiva? Il ceppo influenzale isolato sarebbe del tipo H1N1, quello cioè della cosiddetta influenza suina, la cui pandemia, però, era stata dichiarata cessata nel 2010. Un dubbio, questo, che forse si potrà capire con l’esito dei rilievi sui campioni prelevati nel corso dell’autopsia, disposta dal magistrato Paolo Abbritti, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

E poi, al di là degli aspetti scientifici – e forse legali – c’è la domanda che scuote i cuori: come può morire così una ragazza di soli 17 anni? Una domanda che provoca ancora più dolore. Ai genitori, mamma Roberta e papà Gennaro, attorno ai quali si è stretta la comunità di Balanzano. Insieme alla sorella Sonia, con Juri e Giulia. Familiari stretti in un abbraccio, mentre accompagnavano la bara bianca all’interno della chiesa.

E poi i compagni di classe della III A Moda dell’Ipsia “Pascal”, che l’hanno ricordata anche con un toccante messaggio affidato ai social. Anche loro hanno voluto rendere l’ultimo omaggio alla sfortunata compagna.

“Ricorderemo Maria per sempre – la testimonianza della scuola – per come era: bella, elegante e riservata, ma presente. Per sempre”.

Dolore e interrogativi a cui il parroco ha invitato a cercare consolazione e risposte nella fede: “In questa situazione, solo il credere e la fede possono dare consolazione agli eventi che stiamo vivendo e che ha vissuto la famiglia”. Tutti, familiari e amici di Maria, sono stati invitati ad avere fede, in questo momento difficilissimo: “Noi abbiamo una speranza diversa. Non in Dio che arbitrariamente può togliere e dare la vita. La speranza è la vita eterna”.

Così come di speranza è il gesto simbolico con cui è stata accolta Maria, per accompagnarla al suo ultimo viaggio. Il lancio di palloncini bianchi e rosa in cielo, con le note di Feliz Navidad. E un lungo, toccante applauso.