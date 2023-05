Disastro Sir, Monza al tie-break stacca l’ultimo biglietto per l’Europa

I Block Devils di fronte al proprio pubblico si fanno rimontare due volte e cedono di schianto nel tie-break: niente Challenge Cup

La Sir termina nel peggiore dei modi la stagione delle illusioni e delle delusioni, facendosi rimontare da Monza in casa e perdendo anche il biglietto per l’Europa più piccola. Gli ospiti, costretti per due volte a rimontare, sono passati al tie-break. Conquistando così il quinto posto in Superlega che vale l’accesso alla Challenge Cup.

Tutto abbastanza facile per i padroni di casa in avvio, con il primo set che si chiude 25-21. Ma nella seconda frazione riemergono le ombre di questa stagione e la Sir scompare di fronte all’agonismo degli avversari, cedendo 15-25.

I Block Devils, spinti dal proprio pubblico, tornano avanti aggiudicandosi agevolmente il terzo set (25-19).

Ma poi nel quarto mancano l’allungo decisivo, consentendo a Modena di portarsi avanti. I Block Devils annullano ilprimo set point, ma poi cedono 26-24.

E la finale per il quinto posto si deve decidere, incredibilmente, al tie-break. Primo break dei padroni, di casa, che poi subiscono il ritorno di Monza, che va sul +3 (6-3). I Block Devils provano a reagire ma gli ospiti allungano ancora (8-4). Break dei padroni di casa, rispondono gli ospiti (9-6). Dal possibile -1 la Sir si ritrova sotto di 4 (11-7). I Block Devils provano a rientrare, ma chiude a proprio favore il tie-break 15-10 prendendosi il quinto posto in campionato e il diritto di disputare la terza delle competizioni europee.

Per Anastasi, che ha portato la Sir sul tetto del mondo e terminato il campionato nella stagione regolare con una storica imbattibilità, il modo peggiore per congedarsi dal PalaBarton e dal suo impagabile pubblico.

Sir Safety Perugia – Vero Volley Monza 2-325-21; 15-25; 25-19; 24-26; 10-15

(a seguire servizio completo con le cifre e i commenti)