Disabilità e progetti di "Vita Indipendente", il Comune di Terni finanzierà le 39 domande - Tuttoggi

Con una delibera di giunta, nei giorni scorsi, abbiamo messo a disposizione ulteriori 126.00 euro per i progetti di “Vita Indipendente”. I fondi si aggiungono a quelli già stanziati dalla Regione Umbria, insufficienti per rispondere alle 39 domande ammesse a Terni.

Ceccotti: “Abbiamo disposto un’anticipazione di cassa per andare incontro alle esigenze delle famiglie”



“In questo modo – spiega l’assessore Ceccotti – daremo seguito agli impegni presi al tavolo per le politiche sulla disabilità, confermando l’attenzione della nostra Amministrazione per i progetti di ‘Vita Indipendente’. Proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo disposto un’anticipazione di cassa, così da poter liquidare in tempi stretti gli assegnatari dei progetti”.