Deve scontare 26 anni di carcere in Italia, la Procura lo rintraccia e lo fa arrestare in Albania

Il 55enne, che usava ben 7 alias, rintracciato dopo una lunga indagine degli inquirenti perugini: arrestato a Durazzo

Deve scontare quasi 26 anni di carcere in Italia, la Procura lo rintraccia e lo fa arrestare in Albania, grazie alle attività del suo ufficio SDI costituito da un appartenente alla polizia penitenziaria. Il 55enne era latitante dal luglio del 2015 ed è stato fermato a Durazzo. Deve espiare una pesante pena di ben 25 anni, 7 mesi e 21 giorni di reclusione, frutto di quattro condanne, per vari reati tra cui spicca quello per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso in varie regioni del centro Italia.

L’individuazione del latitante, che si avvaleva di ben sette alias, è stata resa possibile grazie all’attività della Procura Generale di Perugia, che ha eseguito numerose e complesse ricerche mirate al suo rintraccio. L’ordine di carcerazione è stato inviato alla polizia albanese, che ha eseguito l’arresto.