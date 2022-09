Deruba l'anziana nonna del bancomat e di 250 euro, denunciato - Tuttoggi

La donna, nel mese di luglio scorso, si era molto preoccupata per l’ammanco e aveva sporto denuncia ad una Stazione Carabinieri dipendente dalla Compagnia di Assisi. I militari hanno avviato le indagini e sono riusciti ad individuare lo sportello bancomat dove erano stati effettuati i due prelievi.



Una volta recuperate le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza dell’Istituto, situato in area assisana, l’amara scoperta: ad aver sottratto carta e codici alla signora sarebbe stato il nipote.

Per tali fatti il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia, poiché ritenuto presunto responsabile dei reati di furto e di indebito utilizzo di carta di pagamento.