Calendario venatorio, prima coi consiglieri e poi le audizioni | Consulta sulle modifiche al cinghiale - Tuttoggi.info

Cambio di programma nei lavori della Terza Commissione consiliare regionale umbra sulle audizioni relative al Calendario venatorio 2026/27.

Mercoledì 16 aprile l’assessore Simona Meloni presenterà il testo approvato dalla Giunta ai consiglieri comunali. L’audizione di associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e Atc si terrà mercoledì 22 aprile, sempre in video-collegamento.

Sarà invece in presenza, domani, mercoledì 16 aprile, la Consulta faunistico-venatoria che dovrà discutere del regolamento n. 34 che regolamenta la caccia al cinghiale. Un tema sul quale c’è grande interesse sia nel mondo venatorio (tra le associazioni, ma anche tra le squadre e chi pratica le differenti forme di caccia), sia in quello agricolo, vista l’entità dei danni provocati alle colture dalla fauna selvatica ed i timori per possibili focolai di Peste suina africana (Psa) che metterebbero a rischio gli allevamenti e tutta la filiera. Un altro aspetto di grande rilievo riguarda la possibile revisione di alcuni settori.