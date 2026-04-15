Aprono sei mostre d'arte ceramica: Deruta galleria a cielo aperto - Tuttoggi.info

Un’articolata galleria d’arte ceramica con passaggi a cielo aperto da una mostra all’altra. E’ quella che propone Deruta nei giorni di “Magia di un’Arte” con l’apertura di esposizioni tematiche di sicuro interesse.

La prima sarà inaugurata giovedì 16 aprile alle ore 12:30 negli spazi del Museo regionale della ceramica: sarà caratterizzata dalla presenza di una ventina di opere provenienti dalle città della Strada Europea della Ceramica, le cui delegazioni sono convenute a Deruta per partecipare all’assemblea generale della Strada.

Nel pomeriggio invece, alle 18:30, ci sarà il taglio del nastro della mostra “Francesco: l’impronta della ceramica” con una cinquantina di opere provenienti dalle 60 realtà di antica tradizione ceramica aderenti all’AICC, l’associazione italiana della città della ceramica, impegnata in questo particolare omaggio alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. “Si tratta di iniziative importanti – ci tiene ad evidenziare il Sindaco Michele Toniaccini – che mettono Deruta al centro dell’attenzione quale fulcro del presente e del futuro del comparto della ceramica artistica italiana ed europea”.

Altre due mostre verranno aperte sabato 18 aprile. La prima sarà quella presso il Liceo artistico “Magnini” con in esposizione i lavori degli studenti frutto dell’esperienza formativa dei ragazzi e la loro narrazione personale attraverso il manufatto artistico. Presso l’Antica Fornace Grazia spazio invece a “La strada bianca, ceramica da Dehua a Gubbio” con protagonista l’arte ceramica cinese esposta in parallelo a quella di artigiani eugubini. A chiudere l’ampio panorama espositivo altre due iniziative all’insegna della solidarietà: sabato 25 aprile, alle ore 16, in piazza dei Consoli, “L’Arte che cura”, frutto dei laboratori di ceramica del Residence Daniele Chianelli; domenica 26 aprile, alle 10, sempre in piazza, mostra delle opere in ceramica realizzate dagli ospiti del Centro Speranza di Fratta Todina. “Una proposta variegata per provenienza e per tematiche che sono il risultato della rete di iniziative e di relazione che Deruta è riuscita a costruire in questi anni”, è il commento di Toniaccini, che ricopre ruoli apicali sia in AICC, dove è vicepresidente nazionale, che in AEuCC, della quale è presidente europeo.