 Zes Unica: semplificazione, credito d'imposta e competitività. Gli incontri a Perugia e Spoleto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Zes Unica: semplificazione, credito d’imposta e competitività. Gli incontri a Perugia e Spoleto

Redazione

Zes Unica: semplificazione, credito d’imposta e competitività. Gli incontri a Perugia e Spoleto

ZES Unica: l’Umbria accelera su semplificazione e investimenti, incontri a Perugia e Spoleto con il coordinatore Giuseppe Romano 
Mer, 15/04/2026 - 13:08

Condividi su:

La semplificazione burocratica, le modalità per allargare il beneficio del credito d’imposta al maggior numero possibile di comuni e imprese e la presentazione degli strumenti concreti per sostenere la competitività del tessuto produttivo locale sono stati gli argomenti al centro degli appuntamenti svolti in Umbria, articolati in un incontro istituzionale a Perugia e un evento aperto al pubblico e alle imprese a Spoleto.

Riunione operativa a Perugia

La giornata è iniziata in mattinata a Palazzo Donini, a Perugia, con una riunione operativa riservata alle istituzioni: la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato Giuseppe Romano nel suo nuovo ruolo di Capo del Dipartimento per il Sud.  Al tavolo finalizzato a definire le strategie di attuazione della ZES sul territorio, hanno partecipato, insieme ai direttori regionali e ai componenti tecnici dell’unità di missione regionale, l’assessore allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti.  Al centro del confronto anche il tema dell’allargamento del credito d’imposta e l’aggiornamento della Carta degli aiuti: l’obiettivo è favorire la crescita del tessuto economico contrastando la migrazione verso altre aree e superando il divario di sviluppo tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord, rendendo l’Umbria una terra sempre più attrattiva per investimenti nazionali ed esteri.

Romano: “Zes funziona se accessibile”

Il Capo del Dipartimento per il Sud Giuseppe Romano, ha illustrato il metodo e le priorità della fase attuativa: “l’obiettivo è promuovere lo strumento, renderlo comprensibile e soprattutto accompagnare concretamente le imprese nel suo utilizzo perché  la ZES funziona se diventa accessibile e immediatamente operativa per chi investe. Gli incentivi si dividono in diretti e indiretti. Il credito d’imposta è fondamentale, ma il vero incentivo indiretto è la semplificazione. Ridurre drasticamente i tempi autorizzativi, arrivando anche a 30 giorni, significa rendere possibile ciò che spesso era bloccato per lungo tempo”. Nel pomeriggio, il focus si è spostato a Spoleto per un incontro aperto al pubblico e alle imprese presso il Teatro Caio Melisso. Sono intervenuti, oltre alla presidente Proietti e a Giuseppe Romano, l’assessore regionale alla ZES delle Marche, Giacomo Bugaro, e Giovanni Pagano, Policy Analyst OCSE.  “Il credito d’imposta è la vera chiave di volta della ZES: uno strumento concreto che consente alle imprese di investire subito, riducendo i costi e aumentando la competitività. Questo significa attivare cantieri, sostenere la produzione e creare lavoro. Le imprese del nostro territorio possono accedere a incentivi fiscali, semplificazioni e tempi certi. È un cambio di visione che rafforza la nostra capacità di attrarre investimenti e di generare occupazione diffusa, stabile e qualificata” ha dichiarato la presidente Stefania Proietti. “Pilastro portante della Zona economica speciale è la semplificazione burocratica. Di fatto, tra le principali misure adottate vi è il provvedimento di autorizzazione unica, che consente alle imprese di gestire in modo centralizzato le procedure amministrative. Tale strumento permette di sintetizzare in un’unica istanza le precedenti molteplici autorizzazioni, interloquendo con un solo soggetto. Ovvero, la struttura di missione ZES unica. Una procedura che permette di ottenere risultati immediati” ha continuato.

Come funzionano gli investimenti

La misura, estesa ai territori di Umbria e Marche, copre investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e immobili, con soglia minima di 100 mila euro e limite del 50 per cento per la componente immobiliare. Per il 2026, la comunicazione preventiva delle spese dovrà essere presentata entro il 30 maggio, mentre quella consuntiva andrà trasmessa dal 3 al 17 gennaio 2027. Sul fronte del lavoro è intervenuta Elisa Maria Spagnolo, direttrice regionale INPS, che ha richiamato il ruolo degli incentivi contributivi per le nuove assunzioni. Le misure prevedono, a determinate condizioni, l’esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per lavoratore, con l’obiettivo di favorire occupazione stabile, inclusione e sviluppo nei territori interessati. Nel suo intervento, l’assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti ha definito la ZES “molto più di uno strumento di incentivo”, parlando di una vera infrastruttura immateriale di sviluppo. Ha indicato tre direttrici strategiche su cui la Regione intende lavorare: “il rafforzamento delle imprese già presenti, la semplificazione amministrativa come fattore decisivo di competitività e la capacità di attrarre investimenti dall’esterno”. A queste ha affiancato quattro pilastri operativi: “formazione di un network diffuso di competenze, valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile, coinvolgimento delle imprese umbre già internazionalizzate e attivazione della rete degli umbri che vivono e lavorano all’estero come capitale relazionale utile all’attrazione di investimenti e opportunità”.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Minorenni aggrediscono coetanee al centro commerciale Cospea: denunciati

Terni

Firmato il protocollo tra Questura e Tribunale di Terni per espulsioni più rapide

Terni

Operazione “Alto impatto” tra Terni e Narni: 102 persone controllate e due espulsioni

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Zes Unica: semplificazione, credito d’imposta e competitività. Gli incontri a Perugia e Spoleto

Umbria | Italia | Mondo

Bolletta unica per luce, gas e Internet: come funziona e quando conviene

Città di Castello

Only Wine Festival: a Città di Castello la 13ª edizione guarda all’Europa e ai giovani produttori – video interviste a Castellani e Fittuccia

Umbria | Italia | Mondo

Trasporti, Pavanelli (M5S): “Umbria isolata dalla capitale. Salvini si occupi dei treni”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!