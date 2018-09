Denunce tra assessori Dominici e Bertocco “Tutto falso”

“Non c’è alcuna denuncia tra gli assessori della nostra giunta e di conseguenza non c’è alcun terremoto né politico né d’altro genere. Per la verità l’unico terremoto del quale stiamo pagando le conseguenze nel nostro lavoro quotidiano è quello che ha provocato danni enormi alle casse comunali e che è stato causato dalle amministrazioni precedenti di centro-sinistra. Per rimediare a questa situazione drammatica, la nostra giunta è impegnata ogni giorno in una difficilissima opera di ricostruzione non solo materiale, ma anche morale”, lo dichiarano gli assessori comunali Fabrizio Dominici e Sonia Bertocco.

Una nota congiunta dei due assessori smentisce quanto riportato da un noto quotidiano locale che aveva ipotizzato un terremoto nella Giunta Latini per una presunta querela che l’assessore Dominici avrebbe formalizzato c’ontro’ la collega Bertocco.

“In questo intensissimo lavoro quotidiano ci sono confronti continui tra noi assessori, anche con opinioni diverse, com’è normale tra gente libera abituata ad usare la dialettica, sempre però con obiettivi costruttivi e condivisi, dei quali è il sindaco stesso a farsi garante. Dunque nessuna denuncia, massimo rispetto reciproco tra tutti noi componenti della giunta, compattezza e grande volontà di andare avanti per cambiare la città, risanandone il bilancio, rilanciandola con nuovi progetti e superando il clima di veleni amplificati da taluni che non si rassegnano al nuovo corso che invece è stato fortemente voluto da un’ampia maggioranza di cittadini”.

