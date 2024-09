Delega alle politiche LGBTQIA+ al consigliereErmenegildi Zurlo. Omphalos: passo in avanti importante per tutta la città - Tuttoggi.info

Sono state assegnate oggi alcune importanti deleghe da parte della Sindaca Vittoria Ferdinandi ai consiglieri e consigliere comunali. In particolare, al consigliere Lorenzo Ermenegildi Zurlo è stata assegnata la delega al contrasto alle discriminazioni, alle disuguaglianze e politiche LGBTQIA+, ambito fondamentale per il benessere della comunità cittadina e una delle priorità del mandato della Sindaca Ferdinandi.

«È la prima volta che nella nostra città si pongono tra le priorità di governo il contrasto alle discriminazioni e alle disuguaglianze delle persone LGBTQIA+ – commenta Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos – Per la nostra associazione, che si batte da 32 anni per costruire una società più giusta ed equa per tutti e tutte, questo è un importantissimo passo avanti. Finalmente un’amministrazione che non solo riconosce l’urgenza e la necessità di affrontare il problema, ma che mette in campo le giuste risorse per contrastare un problema che è stato per lungo tempo ignorato.»

«Le notizie di ragazzi e ragazze LGBTQIA+ oggetto di violenza e discriminazioni sono purtroppo all’ordine del giorno – continua il Presidente di Omphalos – appena la settimana scorsa un ragazzo di Palermo si è tolto la vita per il peso dell’odio e delle discriminazioni ricevute. Il Centro Antidiscriminazioni di Omphalos accoglie e supporta da anni centinaia di persone a Perugia e in tutta l’Umbria che si trovano a dover affrontare difficoltà, discriminazioni o violenze in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. Questo lavoro l’associazione l’ha finora affrontato da sola, nell’indifferenza o, peggio, nel contrasto della precedente amministrazione comunale e dell’attuale amministrazione regionale. Finalmente, almeno a Perugia, possiamo voltare pagina ed iniziare a dare risposte concrete collettivamente.»

A Lorenzo Ermenegildi Zurlo, che è stato per dieci anni segretario di Omphalos, eletto in Consiglio Comunale e capogruppo del Partito Democratico, sono assegnati compiti importanti per lo studio e approfondimento del complesso delle tematiche connesse al contrasto alle discriminazioni, alla lotta alle disuguaglianze, alle politiche LGBTQIA+, per la tutela del principio della parità di trattamento delle famiglie di ogni tipologia e delle persone di ogni orientamento.

«Il nostro profondo ringraziamento alla Sindaca Vittoria Ferdinandi e a tutta la maggioranza – conclude Bucaioni – per l’importante lavoro che hanno iniziato a svolgere e al consigliere Lorenzo Ermenegildi Zurlo per aver accettato questo nuovo incarico al servizio di tutta la comunità cittadina. Siamo convinti che Lorenzo, con il suo importante bagaglio di esperienza nel mondo del terzo settore e a fianco alle persone e alla comunità LGBTQIA+, saprà dare un contributo fondamentale all’azione di questa amministrazione.»