Sogeco, Santella revocata dopo soli 7 mesi | Santucci nuovo amministratore unico - Tuttoggi.info

Durante l’ultima assemblea dei soci di Sogeco è stata deliberata a maggioranza la revoca dell’amministratore unico Maria Luisa Santella, nominata solo 7 mesi fa, a seguito delle note vicende giudiziarie che hanno visto gli arresti dell’ex amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci e di Antonio Ganieri (Ece), poi tornati in libertà.

Alla nuova amministratrice – che aveva di fatto sostituito proprio Granieri (amministratore unico di Sogeco) lo scorso ottobre – era stato conferito “ampio mandato per porre in essere tutte le misure necessarie e opportune a garanzia dello svolgimento dell’attività di Sogeco”.

Sogepu, in qualità di socio di minoranza, nella stessa assemblea, ha espresso voto contrario a tale decisione, “non ravvisando alcuna valida motivazione a fondamento della revoca di Santella“, manifestando anzi pieno apprezzamento per l’operato della dottoressa. Il socio di maggioranza Ece (che detiene il 51% delle quote della società) ha comunque provveduto a nominare Salvatore Santucci quale nuovo amministratore unico di Sogeco. Scelta, quest’ultima, sulla quale Sogepu ha scelto di astenersi, “coerentemente con la posizione assunta riguardo alla revoca, pur riconoscendo l’indubbia professionalità del dottor Santucci”.

Sulla questione è intervenuta ianche la consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, che ha chiesto di “conoscere le motivazioni della revoca dell’amministratrice unica dott.ssa Santella”.

Il 30 aprile scorso si è tenuta anche l’assemblea dei soci di Sogepu, che ha approvato il bilancio consuntivo 2024, con un valore della produzione di 22.474.658 euro e un utile netto, dopo le imposte, di 356.753 euro.

Il Cda ha sottolineato con soddisfazione come “il bilancio rifletta l’azione portata avanti sin dal proprio insediamento, volta a contenimento e razionalizzazione dei costi, ma anche alla riduzione dell’indebitamento complessivo“: quest’ultimo, al 31 dicembre 2024, ha infatti registrato una significativa diminuzione di 2.264.730 euro rispetto al 31 dicembre 2023.