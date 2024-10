Caso Sogepu, Maria Luisa Santella nominata nuova amministratrice unica di Sogeco - Tuttoggi.info

A seguito delle note vicende giudiziarie che hanno visto gli arresti dell’ex amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci e di Antonio Ganieri (Ece), oltre alle varie reazioni politiche – il centrodestra ha perfino chiesto le dimissioni della giunta tifernate – arrivano anche le “conseguenze” più tecniche.

Nella mattinata odierna (3 ottobre), infatti, si è svolta l’assemblea dei soci di Sogeco, che ha nominato una nuova amministratrice unica, la dottoressa Maria Luisa Santella, professionista esperta in materia di rifiuti e nella gestione delle società pubbliche.

A tutela dell’interesse dei soci, alla nuova amministratrice – che va di fatto a sostituire Granieri (amministratore unico di Sogeco) – è stato conferito ampio mandato per porre in essere tutte le misure necessarie e opportune a garanzia dello svolgimento dell’attività di Sogeco.

Anche per quanto riguarda Sogepu – il cui Consiglio di amministrazione ha partecipato all’assemblea di stamane – si attende un’assemblea straordinaria dei soci, come detto dal sindaco, per affrontare prospettive gestionali ed eventuali modifiche. Il 16 ottobre è invece fissata la Commissione Controllo e Garanzia alla presenza di Cda, Comune e consiglieri comunali membri.