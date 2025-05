Il parcheggio Matteotti chiude - per precauzione - dopo l'incendio: niente auto neanche all'aperto - Tuttoggi.info

Per precauzione e per consentire le verifiche dopo l’incendio che ha distrutto venti auto, al parcheggio Matteotti di Assisi non si potrà parcheggiare nel piano scoperto inizialmente rimasto aperto perché all’aperto.

Intorno alle 8 di sera di ieri il Comune aveva spiegato che “È in corso l’estrazione dal parcheggio delle auto coinvolte e di quelle parcheggiate all’interno dello stesso. Parte del parcheggio coperto (piani -2 e -1) è stata posta sotto sequestro per ulteriori indagini e per verificare eventuali danni strutturali. Resta invece agibile e utilizzabile il piano in superficie, che è esterno e scoperto”. Ieri sera poco prima di mezzanotte il cambio di scenario.

“A seguito dell’incendio di venerdì 2 maggio pomeriggio, il parcheggio “Matteotti” ad Assisi è stato completamente interdetto agli utenti. Anche il piano in superficie, esterno e scoperto, è stato chiuso a scopo precauzionale e al fine di consentire tutte le verifiche del caso. Sono inoltre ancora in corso, e proseguiranno anche domani mattina, le operazioni di l’estrazione delle auto parcheggiate ai piani sotterranei interessati dalle fiamme. Considerando che il parcheggio si trova in prossimità di scuole, la Polizia locale invita a utilizzare i mezzi pubblici e ad evitare, nelle prossime ore, di appesantire in traffico nella zona interessata, che sarà gestito con agenti sul posto”.

Il Comune di Assisi, subito presente sul luogo dell’incendio, si è attivato anche per prestare la massima assistenza alle persone, tra le quali diversi turisti in vacanza in città, che hanno necessitato di supporto o di assistenza per la notte, non avendo più l’auto a disposizione. L’Amministrazione comunale ringrazia Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e quanti si sono prodigati per gestire al meglio la situazione, in un quadro generale complesso. Saba, gestore del parcheggio “Matteotti”, ha attivato un canale per informazioni utili per gli utenti per la gestione dell’evento: informazioni@sabagroup.com