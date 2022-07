Deiezioni canine, ordinanza impone obbligo di raccolta | Si rischiano multe fino a 500 euro - Tuttoggi

In sostanza, nel testo dell’ordinanza, da ieri (22 luglio) “è vietato lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici, prescrivendo l’uso del guinzaglio, nonché della museruola per cani di media e grossa taglia, all’occorrenza”. E’ inoltre “vietato condurre i cani nei pressi delle aree giochi per bambini all’interno di spazi e parchi pubblici del territorio comunale”.

Tra gli obblighi vi sono invece quello di “provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse”, oltre a “portare con sé, al fine del rispetto del primo obbligo, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo per la raccolta delle feci animali e di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni”.

Da queste disposizioni sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della Protezione

civile e delle forze dell’ordine, nell’esercizio dell’attività istituzionale. Per tutti gli altri le violazioni agli obblighi – sui quali vigileranno Polizia locale e altri corpi militari – comportano l’erogazione della sanzione da un minimo di 75 euro ad un massimo di di 500 euro.