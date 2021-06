Daspo urbano, a Bastia modificato il regolamento di polizia urbana - Tuttoggi

Soddisfatta per l’approvazione del provvedimento l’amministrazione comunale, che ha agito di concerto con la polizia locale

Via libera al Daspo urbano. Il consiglio comunale di Bastia Umbra ha approvato, delibera n.10 del 07-04-2021, la modifica del regolamento di polizia urbana con la quale si introduce la possibilità dell’Ordine di allontanamento dal territorio comunale. Una misura prevista dal decreto legge 20 febbraio 2017 numero 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” con la quale è possibile individuare alcune aree urbane, meritevoli di particolare tutela, all’interno delle quali i comportamenti non rispettosi del decoro e dei luoghi e del rispetto delle altre persone, possano essere puniti oltre che con le sanzioni economiche, anche con l’ordine di allontanamento da comminare ai trasgressori.

“L’ordine impartito di allontanarsi immediatamente dal luogo dove è stata commesso la violazione per non farvi ritorno per le quarantotto ore successive – spiegano dal Comune a proposito del daspo urbano – viene inviato al questore il quale, in caso di recidiva, può disporre di allungare tale termine fino ai sei mesi”. Soddisfatta per l’approvazione del provvedimento l’amministrazione comunale: “Il sindaco Paola Lungarotti – si legge in una nota – si è impegnata, con la disponibilità della Comandante della Polizia Locale alla divulgazione di tale regolamento nelle scuole alla loro riapertura, per far maturare nei giovani la consapevolezza che le regole sono una tutela della sicurezza e della convivenza civile e democratica. Certe misure hanno lo scopo di prevenire, il DASPO ne è una di queste”.