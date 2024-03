Dall’Italia all’Austria, il primo tordo bottaccio ha iniziato la migrazione

Marcato nelle Marche: la data di migrazione tra il 24 febbraio e il 3 marzo, nessun movimento a gennaio

Dal centro Italia, dalle Marche per la precisione, all’Austria, al confine con l’Ungheria. Il primo tordo bottacciaio ha iniziato la migrazione.

A comunicare il volo del tordo battezzato “Varano” – un soggetto di sesso maschile, come identificato con analisi DNA – marcato nelle Marche il 5 dicembre 2023, è l’Ufficio studi di Federcaccia.

Il tordo Varano ha iniziato la migrazione prenuziale spostandosi dall’area di svernamento in regione, raggiungendo l’Austria orientale nell’areale “Burgenland”, a distanza intermedia fra Graz, Vienna e il confine con l’Ungheria. Il primo segnale in questa zona è del 3 marzo, mentre l’ultimo segnale in area di svernamento nelle Marche è del 24 febbraio. La data d’inizio migrazione è quindi compresa in questo intervallo.

“Questo primo dato conferma i risultati ottenuti negli anni scorsi, che dimostrano assenza di movimenti migratori in gennaio” spiegano da Federcaccia. Che aggiungono: “Ad oggi gli altri soggetti sono ancora nei territori di svernamento sia nelle Marche, sia in Sardegna”.

Si attendono ora i dati completi sulla migrazione.