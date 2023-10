Dalla lista Romizi al Gruppo Misto, Nicola Volpi approda a FdI

La notizia ufficializzata dal coordinatore comunale del partito, Mencaglia: "Porterà un notevole contributo alla nostra azione amministrativa"

Ufficializzato il passaggio del consigliere comunale di Nicola Volpi, che era stato eletto nella lista civica Progetto Perugia Romizi Sindaco per poi transitare nel Gruppo Misto, a Fratelli d’Italia.

“Esprimo grande soddisfazione per questo nuovo ingresso nella comunità di Fratelli d’Italia;” dichiara il coordinatore Mencaglia in una nota. “In questi anni di attività politica in Consiglio comunale – prosegue Mencaglia – Volpi si è sempre distinto per la sua serietà, preparazione e professionalità e le sua qualità umane e politiche siamo certi porteranno un notevole contributo alla nostra azione amministrativa per la città di Perugia e il territorio umbro”.

Proseguono dunque i posizionamenti dei vari esponenti politici tra le formazioni all’interno dei vari schieramenti in vista delle elezioni del prossimo anno.