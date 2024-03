Dalla laurea al lavoro, il viaggio dalla formazione accademica al successo professionale - Tuttoggi.info

Protagonista dell'appuntamento di lunedì 11 marzo sarà l'imprenditore umbro Stefano Moni

Dalla laurea al lavoro, il viaggio dalla formazione accademica al successo professionale. Proseguono lunedì 11 marzo, alle 10 nell’Aula magna della SSML – Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia, a Case Bruciate, gli incontri promossi dalla Facoltà perugina dedicati alla crescita delle giovani generazioni attraverso l’incontro altamente formativo tra studenti e professionisti. La SSML festeggia quest’anno 48 anni di attività, e in questi 5 decenni ha formato circa 3000 studenti diventati interpreti, traduttori, consulenti aziendali e liberi professionisti in Italia e in Europa.Protagonista di questo appuntamento sarà l’imprenditore umbro Stefano Moni, cofondatore e chief executive officer della società Alfred 24 Tech, con cui dal 2018 si occupa di logistica per e-commerce e progettazione, creazione e vendita dei cosiddetti locker, armadietti automatici che fungono da punti di consegna e ritiro (l’azienda ne gestisce 6500 in tutta Italia, usati anche da un colosso del web come Vinted). Originario di San Secondo, frazione di Città di Castello, Moni vive da anni a Milano ma ha iniziato la sua carriera proprio dai banchi dell’allora Scuola superiore europea per interpreti e traduttori di Perugia, in cui si è diplomato nel 1985, e attualmente è tra gli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, “per chiudere un cerchio e laurearmi”, come sottolinea. L’incontro di lunedì sarà un’occasione per mettere a disposizione dei “colleghi” più giovani la propria esperienza nel mondo del lavoro, per aiutarli a capire come proporsi e come immaginare e definire il proprio percorso, partendo da una laurea particolarmente professionalizzante e di ampio respiro come quella in mediazione linguistica.

Luogo: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici , Via Villa Glori, 7/C, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA