Dal 16 settembre attivati i varchi elettronici - Tuttoggi.info

Dopo un periodo di sperimentazione di otto mesi, dal 16 settembre 2026 entreranno pienamente in funzione i varchi elettronici che controllano l’accesso dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Assisi. Da mercoledì, dunque, sarà attivo anche il regime sanzionatorio in caso di eventuali violazioni. La Polizia locale invita tutti gli aventi diritto all’accesso all’interno della ZTL, che non hanno ancora richiesto i permessi, a compiere quanto prima tutti gli adempimenti necessari. Si ricorda che le persone con disabilità, titolari di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di Assisi, dovranno comunicare le targhe dei veicoli (massimo due) al fine di poter accedere alla ZTL con il nuovo sistema. In tutti gli altri casi specifici, legati ad esempio a permessi particolari o temporanei, va consultato il Disciplinare per la gestione degli accessi in deroga alla ZTL, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assisi al seguente indirizzo: https://www.comune.assisi.pg.it/novita/comunicati_stampa/novita_288.html

I varchi elettronici sono stati posizionati a Porta San Giacomo, Largo Properzio, via Porta Perlici, via Marconi (in prossimità del parcheggio Giovanni Paolo II) e via del Turrione. L’obiettivo è disciplinare al meglio gli ingressi nel cuore della città, garantendo sicurezza, ordine pubblico e vivibilità del centro storico. Gli orari di chiusura della ZTL, in via sperimentale nel mese di settembre 2026, sono i seguenti: nei giorni feriali dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; nei giorni prefestivi e festivi dalle 11.00 alle 20.00.

Per eventuali informazioni è possibile contattare la Polizia locale di Assisi ai seguenti recapiti: 075 812820; poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it