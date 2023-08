Da Temptation Island a Terni, Mirko Brunetti apre un'attività - Tuttoggi.info

Da Temptation Island arriva a Terni Mirko Brunetti per aprire un'attività: è stato concorrente a Temptation con Perla Vaterio

Mirko Brunetti, ex partecipnate di Temptation Island in coppia con Perla, ha inaugurato il nuovo punto vendita di “Eurofocaccia” a Terni, presso l’area commerciale del PalaTerni. Mirko e Perla Vaterio si sono lasciati dopo l’ultimo falò di confronto nella popolare tramissione di Canale 5: Mirko è uscito con la tentatrice Greta e ha spiegato i motivi della rottura con Perla tramite social.

Mirko e Perla, perché si sono lasciati

“Nessuno ha dimenticato cinque anni di relazione – ha spiegato Mirko – I venti giorni che avete visto sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c’erano, sennò non stavamo all’interno di un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti e di lasciare andare quando sai che hai dato tanto, è stato dato tanto, ma che non puoi più far niente per migliorare quella situazione lì…in realtà abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma. Solo che poi sono stati cambiati i programmi, non so per quale motivo e dopo non c’è più stato modo di fare un confronto in maniera matura.”