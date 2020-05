Da lunedì interruzioni di elettricità in varie zone di Perugia: il programma

Da lunedì (e per le giornate di giovedì e venerdì) interruzioni di elettricità in varie zone di Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che la prossima settimana eseguirà alcuni interventi circoscritti per estensione e rapidi per durata, ma urgenti e importanti in termini di manutenzione del sistema elettrico, nel territorio comunale di Perugia.

Le interruzioni lunedì

Lunedì 1° giugno mattina si svolgeranno interventi nelle aree di Balanzano e Ponte della Pietra, mentre nel pomeriggio sempre di lunedì verrà effettuato un lavoro in zona Montebello via San Damiano.

Giovedì e venerdì

Giovedì 4 giugno mattina le operazioni riguarderanno la rete di bassa tensione di Ponte Felcino, tra le vie del Pescatore, dello Sport e limitrofe, mentre nel pomeriggio di giovedì stesso si terrà un rapido restyling su alcune prese in centro tra corso Garibaldi, via Lupattelli e limitrofe.

Infine, venerdì 5 giugno mattina intervento nell’area di Ripa, tra via Lombardia, via Montefalco, via Gualdese e adiacenti.

Tipologia

Si tratta di situazioni che riguardano gli impianti di bassa tensione, quindi in aree delimitate, per il rinnovo di alcune apparecchiature, quali isolatori su linea o interruttori in cabina, che necessitano di essere sostituite perché risultano danneggiate, da manutenere o da rinnovare attraverso l’installazione di componentistica dotata delle migliori innovazioni tecnologiche.

Le operazioni, finalizzate al rinnovo tecnologico della rete per il miglioramento del servizio elettrico e la riduzione dei tempi di selezione di eventuali disservizi grazie ad innovative tecnologie telecomandate da remoto, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze. I clienti sono sempre informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zone interessate.

Le raccomandazioni

E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.