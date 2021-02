Da Foligno ad Assisi e Cannara per festini e senza pagare, denunciati

Coppia sanzionata e denunciata per danneggiamento e insolvenza fraduolenza. Si spostava da una struttura ricettiva all'altra senza pagare

Passavano da una struttura ricettiva all’altra del territorio senza però pagare (ed in un caso anche danneggiando l’alloggio). E si divertivano, secondo gli inquirenti, con festini a base di droga. Per questo una coppia residente a Foligno è stata denunciata e multata.

In “vacanza” senza pagare a Trevi e Assisi

L’inchiesta avviata dalla polizia del commissariato di Assisi è nata dopo la denuncia del titolare di una casa vacanze situata nelle campagne della città di San Francesco.

Il titolare della struttura ricettiva aveva infatti affittato per alcuni giorni uno dei suoi appartamenti ad una coppia composta da un cittadino di origini macedoni, classe 1989, e da una 30enne romena, entrambi residenti a Foligno e con numerosi e gravi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. I due, già a dicembre scorso, avevano pensato di passare le feste di Natale e Capodanno all’interno di una struttura ricettiva di Trevi, senza, però, decorsa la permanenza, provvedere al dovuto pagamento. Stesso modulo messo in atto anche qualche giorno fa proprio ad Assisi.

Appartamento danneggiato e lasciato senza pagare

Trascorso il periodo di permanenza concordato, il titolare si recava alla struttura per ottenere il saldo del conto. Giunto sul posto si è però accorto che la porta principale era stata forzata, in parte sfondata, le serrature erano state divelte, l’appartamento interamente a soqquadro, i mobili spostati e i muri sporcati con impronte di scarpe. Inoltre il divano risultava danneggiato in più parti da bruciature di sigaretta ed era stato spaccato il monitor di una televisione.

I danni procurati ammontavano a circa 3000 euro e la coppia aveva ovviamente fatto perdere le proprie tracce, senza nemmeno pagare.

Le tracce del festino a base di droga

Sul ripiano della cucina inoltre l’uomo aveva trovato tracce di polvere bianca, un narghilè e dei coperchi in acciaio, smontati dai termosifoni, per sciogliere presumibilmente della sostanza stupefacente.

La Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Assisi, giunta sul posto, ha proceduto immediatamente a raccogliere la denuncia del titolare per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

La coppia si era spostata a Cannara: perquisiti

Grazie agli accertamenti, si è riusciti a rintracciare la coppia, la quale aveva semplicemente cambiato alloggio, dimorando in un’altra struttura ricettiva questa volta di Cannara.

Gli agenti raggiungevano quindi i due nella nuova casa vacanza e, in ragione dei loro precedenti, hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’appartamento da loro occupato.

La cocaina

In prossimità della porta d’ingresso hanno rinvenuto un altro narghilè artigianale ricavato da una bottiglietta in plastica, con l’involucro di una penna inserito attraverso un foro praticato nella plastica e ricoperto con della carta stagnola, manufatto tipicamente realizzato per il consumo di sostanza stupefacente.

Inoltre sempre sul ripiano della cucina trovavano una modica quantità di sostanza stupefacente che il successivo narco test eseguito dalla Polizia Scientifica avrebbe dato esito positivo per la cocaina che la stessa 30enne aveva confessato di aver acquistato per uso personale.

La donna, per tale motivo, sarebbe stata segnalata alla locale Prefettura ai sensi dell’art 75 DPR 309/90, come assuntore abituale di sostanza stupefacente.

Coppia denunciata e multata

La coppia veniva Deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta e danneggiamento, nonché sanzionata ex art 4 comma 1 del D.L. 19/2020 essendo fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo, violando le prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico da Covid19.

Nei loro confronti veniva avviata infine anche la procedura per l’emissione del provvedimento del Questore di divieto di ritorno nel Comune di Assisi.