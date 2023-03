Cup Orvieto, botta e risposta tra il sindaco Tardani e sindacati - Tuttoggi

Caos Cup Orvieto, sindaco Tardano attacca lavoratori "Non svolgono quanto richiesto da dirigenti. Cgil "Sistema inefficace"

“Gli operatori e le operatrici del Cup (centro unico prenotazioni) non hanno alcuna discrezionalità nell’indicare le prestazioni mediche da effettuare, ma si attengono alle disposizioni che vengono dal servizio sanitario regionale”. È quanto precisa con una nota stampa la Filcams Cgil di Terni, sindacato che rappresenta lavoratrici e lavoratori di questo fondamentale servizio, replicando così alle dichiarazioni della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, in consiglio comunale che ha ‘accusato’ i lavoratori di non seguire le indicazioni dei dirgenti,

Cup, Cgil “Gli operatori non possono intervenire arbitrariamente”

La Filcams Cgil spiega che “il sistema operativo a disposizione degli operatori non consente un intervento arbitrario per accelerare o meno i tempi in cui si possono prenotare le visite o gli esami medici e tra l’altro, se ci fosse tale possibilità, questa sarebbe sicuramente da stigmatizzare perché non rispondente ai dettami del contratto ed eticamente discutibile”.

Un sistema, quello di prenotazione delle prestazioni sanitarie, che la Cgil ha sempre considerato “inefficace” nei confronti dei cittadini, e che deve essere modificato poiché non consente di avere prestazioni in tempi rapidi e nelle sedi dei servizi più vicine alla residenza delle persone che si rivolgono al sistema sanitario regionale.