Cultura, le mostre in programma a Perugia centro nel mese di agosto - Tuttoggi.info

Tante le iniziative culturali in città

Tra le numerose iniziative culturali in programma in città, Perugia propone anche alcune mostre in vari luoghi del Centro Storico.

Nel dettaglio, le mostre in programma sono:

– fino al 15 agosto a palazzo Penna (museo civico) “I disegni salvano il mondo” a cura della biblioteca delle Nuvole;

– fino al 20 agosto nella rocca Paolina (sala Cannoniera) il “modellismo ferroviario”;

– fino al 27 agosto nello spazio espositivo ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia di via Oberdan “Alibi Caravaggio” di Mauro Tippolotti;

– dal 13 al 22 agosto alla Domus Pauperum di corso Garibaldi “Connessioni” a cura di Liberarte Perugia;

– dal 25 agosto al 12 settembre alla Domus Pauperum di corso Garibaldi “Alcune forme di speranza” di Maria Margherita Bernardini;

– dal 26 agosto al 10 settembre nella sala Cannoniera della rocca Paolina “Oltre i confini”, incontro tra artisti austriaci, croati, italiani, olandesi e spagnoli.