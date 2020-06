Cucinelli su Rai3 simbolo dell’Italia dei borghi che rinasce dal Coronavirus

Brunello Cucinelli simbolo dell’Italia dei borghi che vuole risorgere dall’emergenza Coronavirus. L’imprenditore tra gli ospiti, in collegamento dalla sua azienda a Solomeo, ospite su Rai3 della trasmissione “Ogni cosa è illuminata”, condotta da Camilla Raznovich.

Boeri, Cucinelli e Arminio

Ospite della prima puntata della trasmissione un altro personaggio testimonial dell’eccellenza italiana nel mondo, l’archistar Stefano Boeri. Che con Cucinelli condivide la passione per i borghi. Auspicando che l’Italia post Coronavirus rinasca dall’esperienza dei piccoli borghi dell’Appennino, pur senza contrapposizioni con le città.

L’altro ospite è stato Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo, da più di vent’anni impegnato nella salvaguardia e valorizzazione dei piccoli comuni italiani.

Il borgo di Solomeo

Durante l’intervento di Brunello Cucinelli scorrevano le immagini di Solomeo, borgo che il re del cashmere ha contribuito a recuperare, perché da lui considerato come centro della vita familiare, imprenditoriale e spirituale.

“Non è importante nascere in un piccolo borgo o in una città – ha detto Cucinelli – l’importante è contribuire a conservare l’ambiente in cui si vive“. Un messaggio di cui Cucinelli ha fatto la propria filosofia di vita.