Cucinelli: “Aspettativa retribuita per i dipendenti non vaccinati”

La proposta dell'imprenditore ai dipendenti che non si sono vaccinati

“Chi sceglie di non vaccinarsi resterà a casa, con un’aspettative di sei mesi retribuita. Poi si vedrà“. Brunello Cucinelli, il re del cashmere, parla la Repubblica della sua azienda e della soluzione adottata contro il Covid. A Solomeo è nato uno dei primi centri vaccinali delle aziende e Cucinelli è salito alla ribalta anche per la sua gestione della pandemia.

I numeri dell’azienda

In azienda infatti, su 1200 dipendenti, solo l’1 per cento non è vaccinato e, dall’inizio della pandemia, si sono registrati 27 casi. “Da mesi – dice – abbiamo tre medici che lavorano per il gruppo e che, in qualunque momento, se non stai bene, vanno a casa e fanno il tampone al dipendente e alla famiglia“.

L’incontro di Cucinelli con Draghi

Cucinelli racconta anche del suo incontro con il premier Draghi, la sua assemblea con i dipendenti e la scelta, a breve, di entrare in azienda solo con il Green pass. “I lavoratori erano commossi, è stato un anno e mezzo complesso, il mio dovere è proteggere l’azienda e i dipendenti“.