CSR...in Cammino, giovedì a Norcia l'evento promosso da Gal e Regione - Tuttoggi

Fa tappa a Norcia giovedì 16 febbraio alle 16:30 presso la Sala Digipass “CSR … in cammino – Istruzioni per l’uso”, il format partecipativo che l’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Umbria, in collaborazione con i Gruppi di Azione Locali (GAL) dell’Umbria, ha organizzato per promuovere il confronto sul Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027.

Il nuovo documento di programmazione regionale agricola, che prende il posto del PSR, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, è stato illustrato agli attori e i portatori di interesse dello sviluppo rurale proseguendo nella roadmap che ha coinvolto le maggiori città dell’Umbria (Città di Castello, Orvieto, Spoleto, Todi, Gubbio, Terni, Foligno, Città della Pieve, Amelia) e che ha visto una partecipazione notevole sul territorio, registrando oltre novecento partecipanti.