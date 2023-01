Cronoscalata delle sorgenti dedicata a Bruno Mancinelli

I dettagli della gara

La gara avrà luogo domenica 26 febbraio con partenza alle ore 9.30 da piazza Umberto I e si snoderà in un percorso di 11 km particolarmente meritevole dal punto di vista storico-paesaggistico, che permetterà agli atleti di vedere oltre al centro storico nocerino, due delle note sorgenti del nostro territorio, la Sorgente Flaminia e la Sorgente del Cacciatore. Al traguardo in piazza Medaglie d’Oro sarà presente un punto ristoro presso lo stand dell’Avis Nocera Umbra. Per la partecipazione all’evento sarà inoltre regalata una maglietta e una medaglia a tutti gli iscritti.

Memorial Bruno Mancinelli

Durante la presentazione il vicepresidente dell’Avis Lorenzo Bernardini e il consigliere Mario Brancaleone hanno ricordato l’operato di Bruno Mancinelli, il cui impegno e la cui dedizione hanno permesso al gruppo AVIS Nocera Umbra di primeggiare a livello regionale per il rapporto donatori/donazioni. “Si auspica –ha evidenziato il vicepresidente- che il ricordo di Bruno Mancinelli a cui tutta la comunità nocerina è affezionata, possa sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di donare per aiutare chi ha bisogno e salvare vite umane. Nella giornata del 26 febbraio sarà possibile iscriversi come donatore presso lo stand AVIS a piazza Medaglie d’Oro”.

Al termine della conferenza, per consolidare la partnership siglata, il presidente dei TITANS Daniele Frillici ha donato al gruppo AVIS una targa con la locandina dell’evento. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.icron.it, oppure scrivere a info@titansteam.it o contattare il numero 3939243483.