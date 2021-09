Crocifisso in aula, il 'caso' del prof. di Terni | Cassazione "Sbagliarono scuola e professore" - Tuttoggi

Con la sentenza n. 24414 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito i principi che devono regolare l'esposizione del crocifisso in aula

Il Consiglio di disciplina del Cnpi (Consiglio nazionale pubblica istruzione), nel 2009, aveva sospeso dall’ insegnamento per un mese il professor Franco Coppoli, docente di lettere all’Istituto professionale per il commercio ”Casagrande di Terni”, nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti per la decisione di togliere il crocifisso dall’ aula durante le sue lezioni.

La Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito i principi che devono regolare l’esposizione del crocifisso in aula, indicando l’ “accomodamento ragionevole” e la “ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni” come i criteri da seguire per disciplinare la questione nelle aule scolastiche.

La sentenza, sbagliano prof. e scuola

Secondo la sentenza della Cassazione hanno sbagliato sia la scuola che il professore; la scuola perché tramite il suo dirigente non ha seguito il principio del ‘ragionevole accomodamento; il professore perché non poteva considerare la sua libertà ‘compressa’, visto che il crocifisso è un simbolo ‘passivo’.

La sentenza

“Il dirigente scolastico di un istituto professione di Terni il quale, aderendo alla decisione presa a maggioranza dall’assemblea degli studenti di una terza classe, aveva ordinato l’esposizione del crocifisso in quell’aula scolastica senza cercare un “ragionevole accomodamento” con la posizione manifestata da un professore dissenziente che, durante le sue lezioni, rimuoveva sistematicamente la croce, reclamando il rispetto della propria libertà di insegnamento e di religione. Tuttavia il professore dissenziente non poteva lamentare una compressione della sua libertà di religione – ha sottolineato la Suprema Corte – dal momento che il Crocifisso resta un simbolo passivo perché non implica alcun atto di adesione, e la libertà di insegnamento di un docente non ne rimane toccata”.

Esporre il crocifisso non è obbligo, ma non c’è divieto

Il principio cardine sul quale si basa la sentenza della Suprema Corte è quello della non obbligatorietà di esposizione del crocifisso, che non deve però trasformarsi in divieto. Il crocifisso si può esporre “Allorquando la comunità scolastica valuti e decida in autonomia di esporlo – si legge ancora nella sentenza – nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ‘ragionevole accomodamento’ che consente di favorire la convivenza delle pluralità”.

La soluzione sul crocifisso in aula

In definitiva la Corte di Cassazione ha stabilito un orientamento ben preciso: il crocifisso in aula va esposto se lo decide la comunità scolastica, in accordo tra professori e alunni. I docenti che rimuovono il crocifisso non possono pertanto essere sanzionati, ma gli stessi non hanno diritto di ‘veto’ se la classe stabilisce a maggioranza l’esposizione del crocifisso.