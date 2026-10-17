Croce Rossa Italiana – Comitato di Corciano Evento al Quasar Village per la Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare “Anche tu puoi salvare una vita” - Tuttoggi.info

Prosegue la Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare, promossa su invito del Parlamento Europeo e sostenuta a livello nazionale dalla Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre salvavita.

Oggi, presso il Quasar Village di Corciano, il Comitato CRI di Corciano, tra i più attivi del territorio umbro, è protagonista dell’iniziativa “Anche tu puoi salvare una vita”, una giornata dedicata a micro-lezioni e dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare aperte a tutti: adulti, famiglie e ragazzi.

“Il vero soccorritore è il cittadino, la persona che interviene subito, nei primi istanti che possono davvero fare la differenza – ha ricordato il Comitato CRI di Corciano –. Imparare a riconoscere un arresto cardiaco e saper agire tempestivamente significa poter salvare una vita.”

Durante la giornata, gli istruttori della Croce Rossa Italiana – Stefano Castellani, Laura Galli ed Elga Telatin – mostreranno al pubblico come effettuare correttamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’uso del defibrillatore (DAE), fornendo informazioni e materiali didattici.

L’iniziativa si svolge in contemporanea su tutto il territorio nazionale, grazie al coordinamento dei comitati locali CRI, in collaborazione con IRC – Italian Resuscitation Council, il Ministero della Salute e il 118.

Dove: Quasar Village – Corciano (PG)

Quando: Sabato 17 ottobre nell’ambito della Settimana Viva! (12–18 ottobre 2026)

Info: www.settimanaviva.it

Croce Rossa Italiana – Comitato di Corciano: 075 6979111

Email: corciano@cri.it





Luogo: Corciano, Via Aldo CApitini, CORCIANO, PERUGIA, UMBRIA