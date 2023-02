Criticità servizi cimiteriali, affidato a Terni Reti il progetto pilota per la razionalizzazione e il recupero dei cimiteri comunali - Tuttoggi

Servizi cimiteriali: affidato a Terni Reti il progetto pilota sperimentale per la razionalizzazione e il recupero dei cimiteri comunali.

Il Consiglio comunale di Terni ha approvato l’affidamento in house providing del progetto pilota sperimentale per la razionalizzazione e il recupero dei cimiteri comunali alla società Terni Reti.

Il servizio in house providing è stato affidato alla società partecipata per due anni (in aggiunta un anno opzionale agli stessi patti e condizioni), per un importo di affidamento complessivo di 397.720,00 euro.