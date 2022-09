Cristiana Pegoraro in concerto ad Amelia il 6 settembre con il Narnia Festival Quartet - Tuttoggi

Cristiana Pegoraro aveva già suonato ad Amelia il 27 aprile scorso, nella cattedrale di Santa Firmina, per un concerto di solidarietà. Insieme alla pianista, in quell’occasione, musiciste russe e ucraine, testimoni del fatto che la musica può essere anche veicolo di amicizia e pace. Il ricavato del concerto, organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Carit e il Rotary Narni-Amelia, fu devoluto a favore dei bambini ucraini.