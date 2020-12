Covid-19 in Umbria, il bollettino del 12 dicembre | Altri 10 decessi, scendono i ricoverati - Tuttoggi

I tamponi realizzati da ieri fino alla registrazione di oggi -12 dicembre -fino alle 11:18, sono stati 3.180 con un tasso di positività pari al 6,63

Altri 200 contagi e altri 10 decessi nell’aggiornamento del bollettino Covid-19 in Umbria. Numeri che si sono stabilizzati frenando la discesa iniziata a fine novembre .

Per la precisione sono 211 i nuovi positivi delle ultime 24 ore. Le persone attualmente contagiate in Umbria sono scese sotto la soglia dei 5mila (4.884) in virtù delle ulteriori 406 persone dichiarare guarite.

Gli ospedali e le terapie intensive

Si riduce il numero di pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2: 350 i malati nelle corsie covid (-18 rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (-5).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 85 (11 in terapia intensiva)

– 85 (11 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 17

– 17 Ospedale di Terni – 107 (17 in terapia intensiva)

– 107 (17 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 35 (7 in terapia intensiva)

– 35 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 35 (10 in terapia intensiva)

– 35 (10 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 27 (4 in terapia intensiva)

– 27 (4 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 11

– 11 Ospedale MVT Pantalla – 33

I decessi

Arriva a 517 il numero complessivo delle vittime legate al Covid-19, in Umbria dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono ancora 10 le persone che hanno perso la vita in connessione al coronavirus e si registrano nei comuni di Foligno (1), Gubbio (1), Montefalco (1), Perugia (2), San Gemini (1), e Terni (4).

Coronavirus, il dettaglio dei comuni umbri

Questo l’aggiornamento sui positivi al Coronavirus, per comune, con aggiornamento del 12 dicembre (tra parentesi i nuovi contagi dell’ultimo giorno). Eventuali scostamenti con le comunicazioni dei Comuni possono derivare da orari diversi di aggiornamento o da diverse classificazioni tra residenti e domiciliari.

