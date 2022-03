Covid, tra nuovi casi e guariti curva contagi rimane stabile. Altri 2 morti

Curva dei contagi all'incirca stabile così come i ricoverati: i dati sul Covid oggi in Umbria. La situazione comune per comune

Rimane più o meno stabile la curva dei contagi per il Covid in Umbria. Il saldo tra nuovi casi e guariti, infatti, porta ad aumentare di poco il numero degli attualmente positivi, 21.455 oggi (23 marzo). I nuovi positivi sono infatti 2.150, mentre i guariti 1.759. Più o meno stabili anche i ricoverati in ospedale: sono 195, 1 in meno di ieri, di cui 4 (invariati) in terapia intensiva.

Due, invece, i nuovi decessi di persone positive al Covid nelle ultime ore, una residente a Terni e una a Marsciano. I tamponi effettuati sono stati 11.571, di cui 2.761 molecolari.

Di seguito la situazione dei contagi comune per comune.