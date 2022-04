Covid, stabili contagi e ricoveri, positivi in calo: i dati

La situazione fotografata dal bollettino della Regione Umbria aggiornato alle ore 8 di sabato 9 aprile

Stabili i dati sui nuovi contagi Covid in Umbria e sostanzialmente nelle strutture ospedaliere, con il numero degli attualmente positivi che scende a 15.219 per il numero di guariti superiore alle nuove infezioni. Complessivamente sono stati processati 7.719 tamponi tra molecolari (1.646) e antigenici.

Questo il bollettino di sabato 9 aprile (riferito alle situazione alle ore 8) pubblicato dalla Regione Umbria.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 1.138. I pazienti contagiati ricoverati sono 282, di cui 7 (2 in più) in terapia intensiva, 197 in area medica Covid e 78 in altri reparti ospedalieri. Gli ospiti delle Rsa contagiati sono 26.

Non si registrano decessi.