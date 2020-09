Covid, positiva intera famiglia di 4 persone | "E' tornata da paese di origine" - Tuttoggi

Inizio settimana con 4 nuovi positivi a Città di Castello, che fanno schizzare a 7 il numero dei contagiati ufficiali nel Comune. Si tratta di una famiglia di origine albanese, – padre, madre e due figli – da poco rientrata dal loro paese, dove evidentemente hanno contratto il virus.

“Sono residenti nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta – e la Asl ha previsto l’isolamento domiciliare per evitare qualsiasi tipo di contatto mentre si sta lavorando a ricostruire la catena epidemiologica. Il fatto che i quattro positivi di oggi siano una famiglia in qualche modo circoscrive la dimensione del possibile contagio”.

Invitiamo a limitare, quando non sia necessario, i viaggi nei paesi dell’Est. Questa casistica di contagio si sta consolidando: molte persone di ritorno da paesi dell’Est, in particolare paesi slavi, sono risultati positivi

“Ci stiamo avvicinando al 14 settembre, – ha aggiunto il primo cittadino – quando si riapriranno le scuole: la data sarà una cartina tornasole significativa e per questo dobbiamo adottare e rispettare ogni possibile misura di sicurezza a partire dalla prevenzione personale dal virus. La vita sociale deve andare avanti ma ci saranno controlli per garantire il ritorno in aula nella massima sicurezza possibile”.