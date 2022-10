Covid, la situazione in Umbria. Da lunedì 5° dose di vaccino: ecco per chi

L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero diminuzione rispetto alla settimana precedente, attestandosi ad un valore pari a 0.89. L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in aumento nelle classi d’età: 0-2, 3-5, 6-10 e 80-84 anni. La fascia d’età con l’incidenza più elevata al 16 ottobre è 80-84 anni. La distribuzione territoriale dell’incidenza mostra valori in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale.

Si osserva, in questa settimana, un aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 17 ottobre 205 ricoveri in area medica e 1 in terapia intensiva). La variante Omicron 5 rappresenta il 98% delle varianti circolanti.

Nel comunicare i dati, l’Assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, ribadisce la necessità di adottare ogni forma di prevenzione per evitare il rischio di contagio e ricorda che a partire da lunedì 24 ottobre sarà possibile prenotare l’ulteriore dose di richiamo (5° dose) del vaccino anti Covid che è riservata a: