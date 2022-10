Covid in Umbria, trend stazionario della curva epidemica - Tuttoggi

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend stazionario, le incidenze più elevate si riscontrano nelle fasce di età sopra i 45 anni. La fascia d’età con l’incidenza più elevata al 12 ottobre è 65-79 anni. La distribuzione territoriale dell’incidenza mostra valori stazionari rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale.

Si osserva, in questa settimana, un aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 13 ottobre 174 ricoveri in area medica e 1 in terapia intensiva). La variante che prevale in Umbria, al 10 per cento, è la Omicron 5.

Quanto ai dati odierni, i nuovi casi in Umbria sono 883, con gli attualmente positivi in lieve aumento: 8.479. I guariti sono invece 863. Tra i positivi, 175 sono ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. Quattro, invece, i decessi giornalieri.