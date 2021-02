Covid, di Perugia 6 delle 11 vittime | Decessi al Trasimeno

L'aggiornamento della protezione civile sui contagi in Umbria e nei comuni | Vittime anche a Deruta, Città della Pieve e Passignano

Altra giornata nera per la città di Perugia impegnata nel momento peggiore della lotta al Covid. Nell’ultimo giorno, in base al bollettino della protezione civile regionale (aggiornato alle ore 11.41 di oggi, domenica 21 febbraio) sono 6 le vittime di Perugia, sugli 11 decessi che si sono verificati in Umbria.

Decessi anche al Trasimeno, con due vittime di Città della Pieve (tra queste anche una donna deceduta in casa, il cui decesso non compare ancora nel computo della protezione civile) ed una di Passignano.

La situazione in Umbria

Gli altri decessi si sono verificati a Deruta, Marsciano e Todi. Nella regione sono 270 i nuovi contagiati (su circa 3300 tamponi processati). Gli attualmente positivi al Covid sono 8.548, di cui 551 ricoverati in ospedale (83 in terapia intensiva).

A Perugia altre 6 vittime

Altre 6 vittime a Perugia, dove i decessi di pazienti Covid dall’inizio della pandemia sono 218. I perugini ricoverati in ospedale sono 141 (13 in terapia intensiva). Gli attualmente contagiati sono 1987.

Un decesso anche a Deruta, dove si registra un solo nuovo contagio (i positivi al Coronavirus sono 76). Due i casi a Torgiano, dove i positivi scendono a 90. Un solo caso a Corciano: qui i positivi scendono a 154.

La situazione al Trasimeno

Tre decessi (con quello della seconda donna di Città della Pieve morta nella notte) al Trasimeno. Uno a Passignano, dove si registra un nuovo contagio (52 in totale i positivi). Cinque nuovi casi a Città della Pieve nelle ultime ore. Scendono a 94 i positivi al Coronavirus a Castiglione, dove si è registrato un solo nuovo caso.

Non si registrano nuovi contagi a Magione, dove i positivi scendono a 189.

Nel resto del comprensorio, nessun nuovo caso a Paciano (6 i positivi), Piegaro (16) e Tuoro (48). Un solo nuovo contagio nel territorio di Panicale, dove i positivi al Coronavirus sono 38.