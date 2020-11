Covid, a Gualdo Tadino altri 15 positivi | 300 studenti in isolamento fiduciario - Tuttoggi

A Gualdo Tadino, dopo il dato record di ieri con 21 nuovi positivi, continuano a crescere i contagi da Covid-19.

Oggi (mercoledì 4 novembre) sono stati registrati altri 15 casi, di cui 2 nuovi ricoveri e, purtroppo, nessun guarito. Il totale complessivo arriva così a 87 positivi, tra i quali ci sono 4 ospedalizzati.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha anche comunicato che altre 6 classi dell’Istituto comprensivo sono state messe in isolamento fiduciario: il numero totale dei soli studenti in isolamento fiduciario supera addirittura quota 300.

Proprio ieri (martedì 3 novembre) il primo cittadino aveva firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole del Comune, anche all’indomani della positività riscontrata all’Istituto Bambin Gesù di due docenti e 9 suore.

“La situazione è complicata e dobbiamo tutti dare il nostro contributo per affrontarla al meglio. – ha dichiarato Presciutti – I contagi da alcuni giorni crescono anche nella nostra città in maniera consistente, i provvedimenti che ho firmato hanno l’unico scopo di cercare di arginare la diffusione del virus, so che sono duri, forse impopolari, ma io devo agire per tutelare salute e sicurezza pubblica”.

“Dobbiamo rimanere uniti in questa battaglia perché, ve lo ripeto, il virus si sta diffondendo in soggetti da 1 a 90 anni senza distinzione di età. Dobbiamo sempre ricordarci di continuare a garantire le cure anche ai soggetti affetti da altre patologie e che negli ospedali, così come nei servizi territoriali, tutto il personale sta facendo uno sforzo immane, in condizioni spesso al limite; a tutti loro va il mio più sentito ringraziamento”.