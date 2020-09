Covid, 2 nuovi contagi a Narni | Salgono a 10 i casi Coronavirus - Tuttoggi

Entrambi i pazienti sono asintomatici e in isolamento

Sono risultati positivi al COVID-19 due cittadini narnese di Narni. A darne comunicazione è stato il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, tramite il suo profilo Facebook.

Soggetto asintomatico

“La positività del primo soggetto è legata al contatto con un suo stretto familiare già risultato in precedenza positivo – specifica il sindaco –

Per questo motivo il soggetto era già da tempo in isolamento domiciliare.

Il soggetto è asintomatico”.



Contagio in ambiente di lavoro

Per il secondo soggetto, invece, il contagio Covid è legato gli ambienti di lavoro. L’uomo era già in isolamento da lunedì scorso ed è anch’esso asintomatico.

10 contagi Covid a Narni

“Entrambi sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti – continua il sindaco De Rebotti –

Nel frattempo proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi e siamo in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in anche in queste ore.

La situazione ad oggi è di 10 casi di positività di cittadini narnesi e 2 di cittadini temporanemente domiciliati a Narni pur essendo di fuori regione.

La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari”.

“Scaricare l’app Immuni”

“Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate – si appella il sindaco – Particolarmente significativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, scaricare e utilizzare l’app Immuni che permette una più rapida ed efficace individuazione di contatti con casi di positività”.